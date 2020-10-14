Фергюсон резко ответил на критику со стороны Хабиба

Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон ответил на слова российского бойца Хабиба Нурмагомедова, который назвал его глупым парнем.

«Скоро увидимся, болван. Ты не можешь нормально двигаться. Единственная причина, по которой ты чувствуешь себя плохо, — это то, что ты поступил плохо. Я владею тобой, цыплёнок», — написал Фергюсон в своём «твиттере».

Напомним, бой Нурмагомедов — Фергюсон уже пять раз срывался по различным причинам, в последний раз это произошло в мае 2020 года.

Ранее глава UFC Дана Уайт сообщил, что всё ещё рассматривает возможность боя между российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым и представителем США Тони Фергюсоном.

Бой Нурмагомедова с Джастином Гэтжи состоится 24 октября и пройдёт на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. Напомним, последним соперником Нурмагомедова был Дастин Порье. Россиянин победил американца в поединке, состоявшемся в сентябре 2019 года. На его счету 28 побед в 28 боях в смешанных единоборствах. Гэтжи в мае победил Тони Фергюсона. На его счету 22 победы и 2 поражения в 24 боях в MMA.