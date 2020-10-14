Диаз опубликовал оскорбительный пост. Ранее Чимаев вызвал Нэйта на бой

Экс-претендент на титул чемпиона UFC Нэйт Диаз опубликовал новый пост.

«Предложение было не для тебя, тупица, только для настоящих бойцов. Ты уже проиграл. И ты, и твой товарищ по команде оба сражаетесь со своими друзьями. Фальшивые бойцы», — написал Диаз в своём «твиттере».

Не исключено, что это был ответ бойцу UFC Хамзату Чимаеву, который ранее вызвал Диаза на бой.

Чимаев в UFC провёл всего три поединка, неизменно одерживая досрочные победы. За три боя он пропустил от соперников только два удара и нанёс почти 196.

На счету 34-летнего Диаза 32 поединка в смешанных единоборствах, в которых он одержал 20 побед и потерпел 12 поражений. Ранее в карьере Диаза была продолжительная пауза. Он не выходил в октагон с августа 2016 года по ноябрь 2019 года.