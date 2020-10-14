«Широков не должен пальцы гнуть». Александр Емельяненко отреагировал на скандал с Романом

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко прокомментировал скандал, в который оказался вовлечён бывший футболист сборной России Роман Широков.

Напомним, в августе Широков принял участие в матче любительских команд. В одном из эпизодов Роман посчитал, что на нём нарушили правила в штрафной площади. Судья решил не назначать пенальти, и Широков начал оскорблять и угрожать ему. Судья показал красную карточку, после чего игрок избил его.

«В чём причина такой агрессии? В глупости. Широков не должен пальцы гнуть. Есть мяч — вот и пинай его ногами. При чём здесь судья? Найди достойного соперника и подерись с ним. Хоть прямо на поле.

Справедливы ли подписка о невыезде и грозящее уголовное дело? Нет. Спортивные нарушения должны решать спортивные организации. Все ведь живы. К тому же все мужчины, все достойные.

Вот выйду я сейчас в магазин за хлебом — и меня побьют. Не буду же я писать заявление, что меня избили три дворника. Вопрос должен решаться внутри коллектива», — цитирует Емельяненко «Всёпроспорт».