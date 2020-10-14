Гришин — о бое с соотечественником Антигуловым: почему нужно соревнование двух флагов?

Российский боец UFC Максим Гришин поделился ожиданиями от поединка с соотечественником Гаджимурадом Антигуловым, который состоится на «Бойцовском острове» в Абу-Даби в ближайшие выходные. Напомним, это второй бой в истории промоушена, в котором один россиянин сразится с другим.

Гришина спросили, есть ли разница, с кем соревноваться — с соотечественником или с представителем другой страны.

«У нас с Гаджимурадом один менеджер. На мой вопрос такого же характера мне ответили: а что вам мешает, это спортивное состязание? Мы не тренируемся вместе. Да, мы общаемся, обедали много вместе, есть общее фото и много общих друзей. Но что нам мешает показать спортивное состязание? Почему это должно быть соревнование двух флагов?

Понятно, что американскому зрителю неинтересно российское соревнование. Но здесь UFC нужно понять наш уровень: мой уровень, уровень Гаджимурада.

Соперник будет отдавать всё: у него три поражения подряд. Для меня – ничего такого, нужно выступать», — сказал он в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Брагиным.

Полностью интервью с Гришиным читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.