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Хабиб Нурмагомедов: ещё пару дней — и начнётся самая интересная неделя

Хабиб Нурмагомедов: ещё пару дней — и начнётся самая интересная неделя
Бокс/ММА / UFC 0

Действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал, как проходит подготовка к поединку с временным чемпионом дивизиона американцем Джастином Гэтжи. Напомним, бой Нурмагомедов — Гэтжи состоится 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

«После своих пяти раундов смотрим внимательно за молодёжью и подсказываем недочёты. В общем, руководство на месте и контролирует весь процесс. Ещё пару дней, и тяжёлые нагрузки будут позади, и начнётся самая интересная неделя», — написал Хабиб в «Инстаграме», прикрепив текст к фото.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Хабиба Нурмагомедова.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию титульного боя Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи.

Хабиб Нурмагомедов показал человека, который отвечает за дисциплину на его сборах. Фото
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