Гришин — о бое Исмаилов — Штырков: у Ивана есть возможность газануть, показать себя

Российский боец смешанных единоборств Максим Гришин, выступающий в UFC, прокомментировал новость о том, что следующим соперником бойца MMA Магомеда Исмаилова станет Иван Штырков.

Поединок Исмаилов — Штырков состоится 12 декабря и пройдёт в полутяжёлой весовой категории. Бой возглавит кард турнира ACA 115. Пока неизвестно, где он пройдёт.

«Главный бой? Я не умаляю навыков Ивана Штыркова, но он ещё сыроват для громких боёв в России, для самых громких боёв. Но это моё мнение. Если он может газануть, как сейчас модно говорить, показать свой вайб, как он всё это проходит и делает, если у молодого парня есть возможность показать себя — почему бы и нет?

Вот человек сидит на горе один, а все остальные стараются его оттуда сбросить. Это было, есть и будет. До нас и после нас», — сказал он в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Брагиным.

34-летний Исмаилов провёл 19 поединков в смешанных единоборствах, одержав в них 16 побед и потерпев два поражения, ещё один бой завершился вничью. В последнем поединке, который состоялся 24 июля на номерном турнире ACA в Сочи, россиянин победил соотечественника Александра Емельяненко. Ради этого боя Магомед поднялся в тяжёлый вес. На счету 32-летнего Штыркова 19 поединков в MMA, в которых он одержал 17 побед и потерпел одно поражение, ещё один бой завершился вничью.

Полностью интервью с Гришиным читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.