На бой Хабиб — Гэтжи могут пустить зрителей

Титульный поединок с участием действующего чемпиона UFC в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова и временного чемпиона дивизиона американца Джастина Гэтжи может пройти со зрителями. Об этом рассказал директор UFC по маркетингу на Ближнем Востоке Рашид Аль-Саид.

Напомним, бой Хабиб — Гэтжи возглавит кард турнира UFC 254, который пройдёт на «Бойцовском острове» в Абу-Даби 24 октября.

«Сейчас мы изучаем, как привлечь болельщиков на UFC 254. Мы изучаем, как отделить болельщиков от бойцов и персонала внутри арены, но при этом безопасно доставить их внутрь. Если всё пойдёт по плану, мы скоро объявим об этом.

Это ещё не подтверждено, но такой план есть. Я настроен оптимистично, но нельзя ставить под угрозу здоровье и безопасность. Это наш приоритет», — цитирует его BJPenn.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Хабиб — Гэтжи.