Джонсон оскорбил Гассиева и отказался от боя

Кевин Джонсон отказался выходить на ринг с россиянином Муратом Гассиевым, поединок должен был состояться 31 октября в Сочи. Об этом сообщает телеканал «Рен-ТВ», ссылаясь на слова промоутера Владимира Хрюнова.
«Дело в том, что он позволил нелицеприятную вещь: оскорбил Мурата, бросил вызов и оказался тем самым героем мультипликационного фильма, который испугался содеянного. Ему стали поступать сообщения из Осетии, ему очень тепло ответил Мурат, просто пригласил в Осетию.
Последние два дня он не выходил на связь. Сегодня утром позвонил и сказал, что у него есть причина, что у него в паспорте закончились страницы, он обратился в посольство своей страны — он находится в Германии сейчас — с просьбой заменить паспорт, возникли проблемы с алиментами. Но по лицу было видно, что это жутко напуганный Кевин Джонсон», — сказал Хрюнов.
Выйти на ринг вместо Джонсона решился албанский тяжеловес Сефер Сефери. 41-летний спортсмен является обладателем интерконтинентального титула по версии WBF в тяжёлом и в первом тяжёлом весах.
Напомним, последний поединок Гассиев провёл в июле 2018 года, уступив Александру Усику. Он до сих пор не дебютировал в тяжёлом весе.
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