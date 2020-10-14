Гришин: многих бойцов UFC здесь быть не должно. Они дерутся раз в два года

Российский боец MMA Максим Гришин, выступающий в UFC, прокомментировал то, что многие бойцы промоушена крайне редко проводят поединки.

«Само отношение лиги и нахождение здесь – это мотивация. Фанаты видят многих бойцов, которые в принципе не должны находиться в UFC, но они здесь есть. Такие бойцы максимально затягивают свою карьеру, чтобы выступать под флагом UFC: дерутся раз в два года или ещё что-то.

Я подрался в июле и дал понять, что я готов уже осенью выступить в своём весе до 93 килограммов. Хочу быть активным бойцом, чтобы это видели люди и руководство лиги», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Брагиным.

Полностью интервью с Гришиным читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.