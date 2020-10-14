Гришин: многих бойцов UFC здесь быть не должно. Они дерутся раз в два года
Российский боец MMA Максим Гришин, выступающий в UFC, прокомментировал то, что многие бойцы промоушена крайне редко проводят поединки.
«Само отношение лиги и нахождение здесь – это мотивация. Фанаты видят многих бойцов, которые в принципе не должны находиться в UFC, но они здесь есть. Такие бойцы максимально затягивают свою карьеру, чтобы выступать под флагом UFC: дерутся раз в два года или ещё что-то.
Я подрался в июле и дал понять, что я готов уже осенью выступить в своём весе до 93 килограммов. Хочу быть активным бойцом, чтобы это видели люди и руководство лиги», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Брагиным.
Полностью интервью с Гришиным читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
- 14 октября 2020
-
15:50
-
15:13
-
15:02
-
14:43
-
14:01
-
13:29
-
13:00
-
12:17
-
11:40
-
11:00
-
10:19
-
09:40
-
09:01
-
07:05
-
05:54
-
00:44
-
00:28
- 13 октября 2020
-
23:18
-
22:26
-
21:36
-
20:20
-
19:40
-
18:17
-
17:21
-
16:00
-
15:31
-
15:03
-
14:11
-
14:01
-
13:00
-
12:45
-
12:06
-
11:00
-
10:21
-
09:38
Партнерский контент