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Менеджер Хабиба — Фергюсону: Ислам Махачев надерёт тебе задницу

Менеджер Хабиба — Фергюсону: Ислам Махачев надерёт тебе задницу
Бокс/ММА / UFC 0

Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и бойца UFC Ислама Махачева, в очередной раз обратился к 36-летнему американскому бойцу Тони Фергюсону.

«Я был мил с тобой, но ты должен говорить всё дерьмо в лицо Исламу Махачеву. Он надерёт тебе задницу, люди уважают правду», — написал в своём «твиттере» Абдель-Азиз.

Али Абдель-Азиз ранее неоднократно предлагал Фергюсону провести бой с Махачевым.

Напомним, стало известно, что у Махачева сорвался бой с Рафаэлем дос Аньосом. Бойцы должны были выступить на турнире UFC 254, который состоится на «Бойцовском острове» в Абу-Даби 24 октября.

Махачев занимает 11-е место в рейтинге бойцов UFC лёгкого веса. Предыдущий поединок провёл в сентябре 2019 года и победил Дави Рамоса решением судей. Россиянин провёл восемь боёв в UFC и победил в семи из них. Махачев должен был выступить на одном из апрельских турниров UFC, но его пришлось отменить из-за пандемии коронавируса. На счету Махачева 19 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 18 побед и потерпел одно поражение.

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