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Гришин: Фергюсону не интересно драться с Махачевым, поэтому Абдель-Азиз накидывает деньги

Гришин: Фергюсону не интересно драться с Махачевым, поэтому Абдель-Азиз накидывает деньги
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец MMA Максим Гришин, выступающий в UFC, поделился мнением о том, что менеджер Али Абдель-Азиз предлагает доплату бойцу Тони Фергюсону за поединок с россиянином Исламом Махачевым.

«Исламу этот бой нужен потому, что он может схавать человека, который сидит наверху, а Фергюсон не принимает, поскольку ему не интересно с Исламом. Поэтому Абдель-Азиз накидывает ему сверху деньги. Как инструмент, почему нет? Здесь ничего такого нет, если люди будут об этом знать. Другое дело, если бы потом вскрылось, что Тони дали денег. Но сейчас идёт открытый разговор. Все всё прекрасно понимают, всё нормально», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Брагиным.

Полностью интервью с Гришиным читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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