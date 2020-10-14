Источник: Ян и Стерлинг проведут бой 12 декабря

Действующий чемпион UFC в легчайшей весовой категории россиянин Пётр Ян и претендент на пояс американец ямайского происхождения Алджамейн Стерлинг могут провести поединок 12 декабря 2020 года. Об этом сообщил инсайдер Бретт Окамото.



«По словам Даны Уайта, UFC нацелен на титульный бой между Петром Яном и Алджамейном Стерлингом в качестве соглавного события турнира 12 декабря в Лас-Вегасе. По информации источников, контракт ещё не подписан, но UFC работает над этим», — написал Бретт Окамото в своём «твиттере».



Ранее Ян и Стерлинг обменялись резкими выпадами в «Твиттере».



Напомним, Ян завоевал пояс в июле, после того как победил бразильца Жозе Алду на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. На его счету 15 побед и одно поражение, у Стерлинга 19 побед и три поражения.