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Минеев: для комфортной жизни мне нужно 350 тысяч рублей в месяц

Минеев: для комфортной жизни мне нужно 350 тысяч рублей в месяц
Бокс/ММА / Прочее ММА 0

Российский боец ММА Владимир Минеев рассказал, какая сумма ему нужна для комфортной жизни.

«Для комфортной жизни мне нужно 350 тысяч рублей в месяц. У меня есть прекрасная дочь, у меня мама на пенсии с бабушкой.

Я женат. Опять же, квартира в Москве, заканчиваю выплачивать ипотеку. Квартира в Ульяновске, квартира в Махачкале, помогаю ребятам, которые консолидируются вокруг меня. Зачастую это ребята, которые в начале пути, им также нужна некая помощь. Поэтому ориентируюсь на такую сумму.

На меня остается примерно сто тысяч рублей. Да, 100–150. У меня не так много времени, чтобы тратить деньги.

Тренировочный процесс, учеба, служба в армии занимает много времени. Перелёты между городами. Живу на три города. Переезды. Один день в Москве — это минимум 5–7 тысяч рублей. В час пик могу и на метро проехаться, но лучше, конечно, это сделать на такси», — сказал Минеев в интервью YouТube-каналу «Руки выше».

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