Махачев не выступит на турнире UFC 254

Российский боец UFC Ислам Махачев не примет участие в турнире UFC 254, сообщает инсайдер Кевин Айол. Напомним, ранее Махачев остался без соперника после того, как анализ Рафаэля дос Аньоса на коронавирус дал положительный результат. По информации источника, Махачев отказался от поединка с потенциальным соперником на коротком уведомлении.



Бой Махачева и дос Аньоса должен был стосяться 24 октября на «Бойцовском острове». На этом же турнире свой титульный бой проведёт Хабиб Нурмагомедов, который встретится с американцем Джастином Гэтжи.



Ислам Махачев в настоящее время занимает 11-е место в рейтинге лёгкого веса. Спортсмен предыдущий поединок провёл в сентябре 2020 года, когда победил решением судей Дэви Рамоса. Всего в UFC россиянин провёл восемь боёв, победив в семи из них. Махачев должен был выступить на одном из апрельских турниров UFC, но его пришлось отменить из-за пандемии коронавируса. Всего на счету Махачева 19 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 18 побед и потерпел одно поражение.



Дос Аньос предыдущий поединок провёл в январе 2020 года, уступив Майклу Кьезе. Встреча прошла в полусреднем весе.