UFC не может организовать бой Макгрегора и Порье в 2020 году

Президент UFC Дана Уайт сообщил, что бывший чемпион UFC Конор Макгрегор и бывший временный чемпион организации Дастин Порье не смогут провести бой в 2020 году.



«В этом году у нас не было даты. У нас всё занято в этом году чемпионскими боями. Очевидно, что Конор хочет драться с Дастином Порье, так что мы пошли на телеканал ESPN и попробовали договориться о дате. Они предложили 23 января. Теперь ждём ответа», — приводит слова Даны Уайта ESPN.



Напомним, Макгрегор объявил, что проведёт поединок с Порье 12 декабря 2020 года. На опубликованном постере не было ни одного упоминания организации UFC.



После этого Дастин Порье сообщил, что согласился провести бой с Макгрегором под эгидой UFC. Макгрегор также ответил согласием на предложение организации.



Первый бой Макгрегор — Порье состоялся 27 сентября 2014 года и завершился победой ирландца нокаутом.



Первый поединок в смешанных единоборствах Макгрегор провёл в 2008 году. Последний бой 32-летний спортсмен провёл в январе 2020 года, нокаутировав Дональда Серроне за 40 секунд. На его счету 26 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 22 победы и потерпел четыре поражения.