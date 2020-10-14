Многократную чемпионку по тайскому боксу задержали в Беларуси

Многократную чемпионку Беларуси, призёра чемпионатов Европы по тайскому боксу Александру Ситникову задержали в Минске, сообщает официальная страница Белорусского фонда спортивной солидарности в «Фейсбуке».
В настоящий момент спортсменка находится в центральном РУВД. Суд состоится 14 октября 2020 года.
Ранее в Беларуси баскетболситку Елену Левченко обвинили по ч. 1 ст. 23.34 КОАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий), а также 23.4 (Неповиновение сотрудникам милиции). Левченко поддерживает движение спортсменов против насилия и фальсификаций на выборах президента Беларуси, победу на которых одержал Александр Лукашенко.
Елена входит в число 550 спортсменов, которые подписались под соответствующим обращением. В их числе многие звёзды белорусского спорта: Анна Гуськова, Николай Козеко, Александра Романовская, Александра Герасименя, Егор и Никита Мещеряковы, Надежда Остапчук, Эльвира Герман, Андрей Кравченко, Степан Попов, Дмитрий Асанов, Екатерина Снытина, Татьяна Лихтарович, Ольга Мазуренок, Василий Хомутовский, Александр Куль, Александр Крутиков, Артур Удрис, Олег Логвин, Мелитина Станюта и многие другие.
- 14 октября 2020
-
22:58
-
22:25
-
21:36
-
20:46
-
19:49
-
18:55
-
17:46
-
16:00
-
15:50
-
15:13
-
15:02
-
14:43
-
14:01
-
13:29
-
13:00
-
12:17
-
11:40
-
11:00
-
10:19
-
09:40
-
09:01
-
07:05
-
05:54
-
00:44
-
00:28
- 13 октября 2020
-
23:18
-
22:26
-
21:36
-
20:20
-
19:40
-
18:17
-
17:21
-
16:00
-
15:31
-
15:03