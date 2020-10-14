Многократную чемпионку по тайскому боксу задержали в Беларуси

Многократную чемпионку Беларуси, призёра чемпионатов Европы по тайскому боксу Александру Ситникову задержали в Минске, сообщает официальная страница Белорусского фонда спортивной солидарности в «Фейсбуке».



В настоящий момент спортсменка находится в центральном РУВД. Суд состоится 14 октября 2020 года.



Ранее в Беларуси баскетболситку Елену Левченко обвинили по ч. 1 ст. 23.34 КОАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий), а также 23.4 (Неповиновение сотрудникам милиции). Левченко поддерживает движение спортсменов против насилия и фальсификаций на выборах президента Беларуси, победу на которых одержал Александр Лукашенко.



Елена входит в число 550 спортсменов, которые подписались под соответствующим обращением. В их числе многие звёзды белорусского спорта: Анна Гуськова, Николай Козеко, Александра Романовская, Александра Герасименя, Егор и Никита Мещеряковы, Надежда Остапчук, Эльвира Герман, Андрей Кравченко, Степан Попов, Дмитрий Асанов, Екатерина Снытина, Татьяна Лихтарович, Ольга Мазуренок, Василий Хомутовский, Александр Куль, Александр Крутиков, Артур Удрис, Олег Логвин, Мелитина Станюта и многие другие.