Махачев: в поисках новой цели

Российский боец UFC Ислам Махачев опубликовал новый пост в «Инстаграме».



«В поисках новой цели», — подписал фотографию Махачев.

Напомним, Махачев отказался от поединка с потенциальным соперником на коротком уведомлении на турнире UFC 254.



Махачев остался без соперника после того, как анализ Рафаэля дос Аньоса на коронавирус дал положительный результат.



Бой Махачева и дос Аньоса должен был состояться 24 октября на «Бойцовском острове». На этом же турнире титульный бой проведёт Хабиб Нурмагомедов — он встретится с американцем Джастином Гэтжи.



Ислам Махачев занимает 11-е место в рейтинге лёгкого веса. Спортсмен предыдущий поединок провёл в сентябре 2020 года — решением судей он победил Дэви Рамоса. В UFC россиянин провёл восемь боёв и победил в семи из них. Махачев должен был выступить на одном из апрельских турниров UFC, но его пришлось отменить из-за пандемии коронавируса. На счету Махачева 19 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 18 побед и потерпел одно поражение.