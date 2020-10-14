Махачев: в поисках новой цели

Российский боец UFC Ислам Махачев опубликовал новый пост в «Инстаграме».
«В поисках новой цели», — подписал фотографию Махачев.
Напомним, Махачев отказался от поединка с потенциальным соперником на коротком уведомлении на турнире UFC 254.
Махачев остался без соперника после того, как анализ Рафаэля дос Аньоса на коронавирус дал положительный результат.
Бой Махачева и дос Аньоса должен был состояться 24 октября на «Бойцовском острове». На этом же турнире титульный бой проведёт Хабиб Нурмагомедов — он встретится с американцем Джастином Гэтжи.
Ислам Махачев занимает 11-е место в рейтинге лёгкого веса. Спортсмен предыдущий поединок провёл в сентябре 2020 года — решением судей он победил Дэви Рамоса. В UFC россиянин провёл восемь боёв и победил в семи из них. Махачев должен был выступить на одном из апрельских турниров UFC, но его пришлось отменить из-за пандемии коронавируса. На счету Махачева 19 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 18 побед и потерпел одно поражение.
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