Джо Роган: Хабиб валит всех. Дагестанцы такие жёсткие из-за более тяжёлой жизни

Комментатор UFC Джо Роган поделился мнением о российском чемпионе организации в лёгком весе Хабибе Нурмагомедове.
«Хабиб валит всех. Неважно, насколько ты хорош. Рафаэль дос Аньос — чёрный пояс по бразильскому джиу-джитсу, но Хабиб его размазал. Нурмагомедов разносит всех своих оппонентов. Я был впечатлён всеми выступлениями Хабиба в октагоне. Он никогда не проигрывает, это большая редкость в нашем спорте, тем более в лёгком дивизионе. Хабиба не сломать психологически, это человек другого калибра. Эти дагестанцы такие жёсткие. Это более тяжёлая, более жестокая часть нашего мира. Люди там крепче из-за тяжёлой жизни», — сказал Роган в эфире собственного шоу на YouTube.
Напомним, бой Нурмагомедов — Джастин Гэтжи состоится 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.
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