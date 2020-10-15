Магомед Магомедов, нанёсший единственное поражение Петру Яну, подписал контракт с Bellator

28-летний российский боец смешанных единоборств Магомед Магомедов подписал контракт на несколько боёв с американской спортивной организацией Bellator. Об этом сообщает журналист CBS Sports Брайан Кэмпбелл в «Твиттере».

Магомедов выступает в легчайшей весовой категории, проведя за свою карьеру 18 боёв и выиграв 16 из них. Он отметился тем, что нанёс единственное поражение в карьере действующему обладателю титула UFC в легчайшем весе россиянину Петру Яну. Это произошло в марте 2016 года на турнире ACB 32.

Магомед Магомедов является обладателем Кубка Мира по ушу-саньда и кик-джитсу, победителем Олимпиады боевых искусств по рукопашному бою, а также чемпионом России и Европы по смешанным единоборствам 2012 года.