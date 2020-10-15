Магомед Магомедов, нанёсший единственное поражение Петру Яну, подписал контракт с Bellator
28-летний российский боец смешанных единоборств Магомед Магомедов подписал контракт на несколько боёв с американской спортивной организацией Bellator. Об этом сообщает журналист CBS Sports Брайан Кэмпбелл в «Твиттере».
Магомедов выступает в легчайшей весовой категории, проведя за свою карьеру 18 боёв и выиграв 16 из них. Он отметился тем, что нанёс единственное поражение в карьере действующему обладателю титула UFC в легчайшем весе россиянину Петру Яну. Это произошло в марте 2016 года на турнире ACB 32.
Магомед Магомедов является обладателем Кубка Мира по ушу-саньда и кик-джитсу, победителем Олимпиады боевых искусств по рукопашному бою, а также чемпионом России и Европы по смешанным единоборствам 2012 года.
Рустам Хабилов объявил об уходе из UFC. Он продолжит карьеру в Bellator
- 15 октября 2020
-
02:19
-
00:31
- 14 октября 2020
-
23:49
-
22:58
-
22:25
-
21:36
-
20:46
-
19:49
-
18:55
-
17:46
-
16:00
-
15:50
-
15:13
-
15:02
-
14:43
-
14:01
-
13:29
-
13:00
-
12:17
-
11:40
-
11:00
-
10:19
-
09:40
-
09:01
-
07:05
-
05:54
-
00:44
-
00:28
- 13 октября 2020
-
23:18
-
22:26
-
21:36
-
20:20
-
19:40
-
18:17
-
17:21
Партнерский контент