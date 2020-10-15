Хамзат Чимаев провёл тренировку с главным тренером бойцовского клуба «Ахмат»

26-летний шведский боец смешанных боевых искусств чеченского происхождения, выступающий под эгидой UFC, Хамзат Чимаев рассказал о тренировке с главным тренером бойцовского клуба «Ахмат».

«Очень хорошую тренировку провел с главным тренером бойцовского клуба «Ахмат», — написал Чимаев в «Инстаграме», прикрепив к публикации фото и видео.

Публикация доступна в «инстаграме» Хамзата Чимаева.

Напомним, Хамзат уже долгое время пребывает поиске соперника на следующую встречу. Сначала с ним отказался драться ветеран лиги Дэмьен Майя, потом от встречи с ним отказались Стивен Томпсон и экс-чемпион лиги Крис Уайдман. Чимаев готов выступать, как в полусреднем, так и среднем дивизионе.



Всего в UFC он провёл три поединка, неизменно досрочно побеждая. За три боя он пропустил от соперников только два удара и нанёс почти 200.