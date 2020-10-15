Хабиб — о тренировочном лагере без отца: это очень тяжело

Действующий чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, как он тренировался после болезни и смерти своего отца, Абдулманапа Нурмагомедова.

«Это очень сложно. Первая часть тренировочного лагеря была очень сложной. Я оставался в селе, тренировался по два раза в день, но иногда даже не понимал, что делаю. Это было очень непростое время. Так продолжалось весь август и несколько дней июля. Это трудные времена, даже сейчас. Конечно, я по-прежнему думаю о нём. Но что мы можем сделать? Остаётся двигаться дальше, только терпение может помочь нам», — сказал Нурмагомедов в эфире Yahoo Sports.

24 октября состоится первый бой Хабиба после потери отца. На «Бойцовском острове» в Абу-Даби Нурмагомедов сразится с Джастином Гэтжи.