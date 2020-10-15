Президент UFC намекнул на имя следующего соперника Чимаева

Президент UFC Дана Уайт назвал бойца, который с большой долей вероятностью станет следующим соперником шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева. По его словам, это будет Нил Мэгни.

«В течение ближайших двух дней у меня будет кое-что для него. Послушайте, сейчас никто не хочет драться с ним. Кроме Нила Мэгни. Он сказал: я буду драться с ним. Уважение Нилу», — приводит слова Уайта ESPN.

На счету 33-летнего Мэгни 24 победы и семь поражений в смешанных единоборствах, в том числе 17 побед и шесть поражений в UFC.

Напомним, Чимаев уже долгое время пребывает в поиске соперника на следующую встречу. Сначала с ним отказался драться ветеран лиги Дэмьен Майя, потом от встречи с ним отказались Стивен Томпсон и экс-чемпион лиги Крис Уайдман.

Чимаев готов выступать как в полусреднем, так и в среднем дивизионе. Всего в UFC он провёл три поединка, неизменно досрочно побеждая. За три боя он пропустил от соперников только два удара и нанёс почти 200.