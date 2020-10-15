«30-0 — это будет великий рекорд». Нурмагомедов сравнил себя с Мейвезером

Действующий чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов сравнил себя с непобеждённым боксёром Флойдом Мейвезером, на счету которого 50 побед в 50 поединках на профессиональном ринге.

Напомним, у Нурмагомедова 28 побед в 28 боях в смешанных единоборствах. Ранее Хабиб отмечал, что хочет завершить карьеру с 30 победами в 30 поединках.

«30-0 — это будет великий рекорд. Как у Мейвезера, только в ММА. 30-0… Я близок к этому.

Думаю, я уже вошёл в историю. Ведь то, что было два года назад, никогда не забудут [бой Нурмагомедова с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором]. Этот бой будут смотреть и через 50 лет. Это как бой Мохаммеда Али с Джо Фрейзером в Маниле», — сказал он в интервью Yahoo Sports.