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Майкл Чендлер выразил восхищение Порье. Дастин ответил

Майкл Чендлер выразил восхищение Порье. Дастин ответил
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший чемпион Bellator в лёгкой весовой категории Майкл Чендлер на своей странице в «твиттере» написал, что восхищается Дастином Порье, который согласился на поединок с Конором Макгрегором.

«Всегда восхищался тем, как ведёт себя Порье. Я никак не воспринял его решение. Я здесь и готов заслужить своё место в этом дивизионе. С нетерпением жду возможности пролить кровь вместе с тобой», — написал Чендлер.

«Респект», — ответил ему Порье.

Напомним, Чендлера назначили резервистом на титульный поединок Хабиба Нурмагомедова и временного чемпиона дивизиона американца Джастина Гэтжи, который состоится 24 октября.

34-летний Чендлер выступает в смешанных единоборствах с 2009 года. Последним соперником американца был Бенсон Хендерсон, потерпевший поражение в августе 2020 года. На его счету 21 победа и пять поражений в смешанных единоборствах.

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