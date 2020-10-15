Минеев заявил, что испытывает неприязнь к Исмаилову

Российский боец смешанного стиля Владимир Минеев рассказал об отношении к другому бойцу MMA Магомеду Исмаилову. Напомним, в октябре 2018 года спортсмены провели поединок, завершившийся вничью.

«У нас всё так переплетено… Если бы мы не были привязаны друг к другу этим противостоянием, то и не встречались бы, не общались. Может быть, не было бы и неприязни. Тут одно из другого вытекает.

Спортивное противостояние рождает личную неприязнь. Мы абсолютно разные люди. Я другой, аудитория у нас совершенно разная. Мы вообще в разных областях. Чем больше мы будем пересекаться в информационном пространстве, чем больше будет разговоров, тем больше будет поводов для того, чтобы увидеть что-то, что нас не устраивает», — рассказал Минеев в интервью YouTube-каналу «Руки выше».