«Эту ночь ты никогда не забудешь». Ян подтвердил дату боя со Стерлингом

Действующий чемпион UFC в легчайшей весовой категории россиянин Пётр Ян ответил в социальной сети на сообщение Алджамейна Стерлинга, подтвердив, что их поединок состоится 12 декабря на шоу UFC 256 в Лас-Вегасе.



«Ты прав. Эту ночь 12 декабря ты никогда не забудешь, как и 9 декабря 2017 года», — написал Ян на своей странице в «твиттере».



Ранее Ян и Стерлинг обменялись резкими выпадами. Алджамейн назвал оппонента цыплёнком. Россиянин же заявил, что Стерлингу придётся «ответить за каждое сказанное слово». И также обозвал американца ямайского происхождения кретином.



Напомним, Ян завоевал пояс в июле, после того как победил бразильца Жозе Алду на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. На его счету 15 побед и одно поражение, у Стерлинга 19 побед и три поражения.

«Ты ответишь, кретин». Пётр Ян и Стерлинг обменялись резкими выпадами в «Твиттере»