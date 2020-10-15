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«Эту ночь ты никогда не забудешь». Ян подтвердил дату боя со Стерлингом

«Эту ночь ты никогда не забудешь». Ян подтвердил дату боя со Стерлингом
Бокс/ММА / UFC 0

Действующий чемпион UFC в легчайшей весовой категории россиянин Пётр Ян ответил в социальной сети на сообщение Алджамейна Стерлинга, подтвердив, что их поединок состоится 12 декабря на шоу UFC 256 в Лас-Вегасе.

«Ты прав. Эту ночь 12 декабря ты никогда не забудешь, как и 9 декабря 2017 года», — написал Ян на своей странице в «твиттере».

Ранее Ян и Стерлинг обменялись резкими выпадами. Алджамейн назвал оппонента цыплёнком. Россиянин же заявил, что Стерлингу придётся «ответить за каждое сказанное слово». И также обозвал американца ямайского происхождения кретином.

Напомним, Ян завоевал пояс в июле, после того как победил бразильца Жозе Алду на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. На его счету 15 побед и одно поражение, у Стерлинга 19 побед и три поражения.

«Ты ответишь, кретин». Пётр Ян и Стерлинг обменялись резкими выпадами в «Твиттере»
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