Штырков назвал слабое место Исмаилова

Российский боец MMA Иван Штырков рассказал об ожиданиях от поединка с соотечественником Магомедом Исмаиловым. По мнению Штыркова, слабое место Исмаилова — печень.

Поединок Исмаилов — Штырков состоится 12 декабря и пройдёт в полутяжёлой весовой категории. Бой возглавит кард турнира ACA 115. Пока неизвестно, где он пройдёт.

«Думаю, что слабое место — печень. Она у всех пробивается. В поединке дадим хорошую рубку и жару, как в бане», — цитирует его ТАСС.

34-летний Исмаилов провёл 19 поединков в смешанных единоборствах, одержав в них 16 побед и потерпев два поражения, ещё один бой завершился вничью. В последнем поединке, который состоялся 24 июля на номерном турнире ACA в Сочи, россиянин победил соотечественника Александра Емельяненко. Ради этого боя Магомед поднялся в тяжёлый вес. На счету 32-летнего Штыркова 19 поединков в MMA, в которых он одержал 17 побед и потерпел одно поражение, ещё один бой завершился вничью.