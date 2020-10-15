Хабиб Нурмагомедов рассказал, по какой методике его воспитывал отец

Действующий чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о методике, по которой его воспитывал отец.

Напомним, Абдулманап Нурмагомедов воспитал 18 чемпионов мира по боевому самбо. 3 июля Нурмагомедов-старший скончался на 58-м году жизни в результате осложнений, вызванных коронавирусом.

«У него методика была такая: убеждение, потом личный пример, потом поощрение, а также было требование и убеждение. Иногда я с ним шутил: почему ты со мной с пятого начал? Такие моменты тоже были.

Конечно, для меня он всегда начинал с личного примера и показывал мне. Самым моим любимым пунктом у него было поощрение. Когда я учился в школе, делал какую-то работу по дому, и он мне говорил, что если сделаешь так-то, то можешь заработать денег. Когда я приходил и просил денег, то он у меня часто спрашивал, что я сделал для того, чтобы получить их», — сказал Хабиб в интервью YouTube-каналу UFC Russia.