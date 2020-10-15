Майка Тайсона заподозрили в том, что он был пьян во время телевизионного интервью

Бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжёлом весе Майка Тайсона заподозрили в том, что он мог появиться на трансляции шоу «Доброе утро, Британия» в нетрезвом виде.



Прославленный боксёр выглядел помятым и очень вяло говорил. В социальных сетях начали шутить, что Тайсон был «или сильно устал, или слишком пьян».

Видео доступно на странице gjarjour в «Твиттере».

Позже Майк Тайсон объяснил своё поведение.



«Я пытался допоздна не ложиться перед интервью, но заснул. А я сплю, как лев, и меня трудно разбудить. Я усердно тренируюсь и рано ложусь спать. У меня не было монитора, поэтому я не мог видеть вас, ребята, и я забыл посмотреть в камеру», — написал Тайсон на своей странице в «Твиттере».