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Махачев заявил, что ещё может выступить на UFC 254

Махачев заявил, что ещё может выступить на UFC 254
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец смешанного стиля (ММА) Ислам Махачев ещё может выступить на турнире UFC 254, промоушен в данный момент ищет ему соперника. Об этом сообщает ТАСС.

Махачев должен был провести бой с Рафаэлем Дос Аньосом, однако бразилец снялся с поединка из-за коронавируса. Позже появилось сообщение, что Ислам пропустит предстоящий турнир.

«Откуда такая информация?» — поинтересовался Махачев, уточнив, что организация по-прежнему ищет для него соперника.

Махачев может подраться с бывшим чемпионом Bellator Майклом Чендлером.

Как заявил экс-боец MMA Чейл Соннен, действующий чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов пообещал рассматривать Чендлера как претендента на пояс, если тот всё-таки победит Махачева.

Нурмагомедов намекнул на возможный бой с Чендлером, если тот победит Махачева
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