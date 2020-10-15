Махачев заявил, что ещё может выступить на UFC 254

Российский боец смешанного стиля (ММА) Ислам Махачев ещё может выступить на турнире UFC 254, промоушен в данный момент ищет ему соперника. Об этом сообщает ТАСС.



Махачев должен был провести бой с Рафаэлем Дос Аньосом, однако бразилец снялся с поединка из-за коронавируса. Позже появилось сообщение, что Ислам пропустит предстоящий турнир.



«Откуда такая информация?» — поинтересовался Махачев, уточнив, что организация по-прежнему ищет для него соперника.

Махачев может подраться с бывшим чемпионом Bellator Майклом Чендлером.



Как заявил экс-боец MMA Чейл Соннен, действующий чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов пообещал рассматривать Чендлера как претендента на пояс, если тот всё-таки победит Махачева.