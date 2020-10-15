Президент Bellator намекнул, что Ф. Емельяненко не очень хочет реванша с Вердумом

Президент Bellator Скотт Кокер рассказал, что знаменитый российский боец MMA Фёдор Емельяненко не горит желанием проводить поединок с бразильцем Фабрисиу Вердумом. Напомним, в 2010 году Вердум победил Емельяненко, успешно применив болевой приём в первом раунде.

«Думаю, что бой [Вердума] с Фёдором имеет смысл, он нам интересен. Но Фёдор, насколько мне известно, к этому бою относится 50 на 50. Он не горит желанием провести бой, как того хотелось бы Вердуму.

Мы продолжим беседовать с Фёдором. Если он захочет, мы точно устроим бой. Это был бы один из последних двух боёв Фёдора. Его можно провести в Москве или где-то ещё. Если он захочет — мы сделаем бой, если не захочет — не знаю, что придумаем», — цитирует Кокера MMAJunkie.