Кормье назвал Гэтжи самым зрелищным бойцом и предупредил Хабиба об опасности

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье поделился ожиданиями от боя чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова с временным чемпионом дивизиона американцем Джастином Гэтжи. Напомним, поединок Нурмагомедов — Гэтжи состоится 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

«Думаю, Джастин — очень крутой боец. Его называют самым зрелищным бойцом. Это так. Он не только самый зрелищный боец в ММА, но и во всех спортивных единоборствах. Бокс, кикбоксинг, смешанные единоборства — более зрелищного бойца не найти.

Гэтжи, который дрался с Фергюсоном в мае, опаснее для Хабиба, чем кто-либо другой. Все знают, что будет делать Хабиб. Но надо уметь остановить его. Джастин опаснее всех по той причине, что у него есть набор навыков, чтобы остановить Хабиба», — цитирует Кормье MMAJunkie.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Хабиб — Гэтжи.