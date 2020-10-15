Исмаилов — Штыркову: как ты, дорогой? Пишу из места, где я послал свою зону комфорта

Российский боец MMA Магомед Исмаилов обратился к Ивану Штыркову, который станет следующим его соперником.
Поединок Исмаилов — Штырков состоится 12 декабря и пройдёт в полутяжёлой весовой категории. Бой возглавит кард турнира ACA 115. Пока неизвестно, где он пройдёт.
«Вань, как ты, дорогой? Пишу тебе прямо из места, где я послал свою зону комфорта! Дабы встреча наша прошла максимум комфортно, всё для тебя, друг мой.
Знаю, что и до тебя дошла весточка на 12 декабря! Думаю, мы оба с трепетом ждём этой встречи. Давай зайдём в клетку и сделаем так, чтобы наш рекорд в ММА стал идентичен. У тебя 17-2-1, у меня 17-2-1, пожали руки — и по домам. А после, под лучами солнца и чирикание птичек, будем вспоминать это славное время за чашечкой кофе перед совместной тренировкой.
Эх-х-х Ваня, надеюсь, так оно и будет, жду не дождусь, когда впервые смогу посмотреть тебе в глаза», — написал Исмаилов в своём «инстаграме».
34-летний Исмаилов провёл 19 поединков в смешанных единоборствах, одержав в них 16 побед и потерпев два поражения, ещё один бой завершился вничью. В последнем поединке, который состоялся 24 июля на номерном турнире ACA в Сочи, россиянин победил соотечественника Александра Емельяненко. Ради этого боя Магомед поднялся в тяжёлый вес. На счету 32-летнего Штыркова 19 поединков в MMA, в которых он одержал 17 побед и потерпел одно поражение, ещё один бой завершился вничью.
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