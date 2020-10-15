Менеджер Нурмагомедова дал совет бойцам, которые отказываются драться с Чимаевым

Али Абдель-Азиз, менеджер действующего чемпиона UFC в лёгкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова, обратился к бойцам, которые отказываются выходить в октагон с Хамзатом Чимаевым. Напомним, на счету Чимаева девять поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал девять побед, в UFC у него три победы в трёх боях.

«Совет всем парням, которые отказываются драться с Чимаевым. Деритесь с ним сейчас, пока он не стал ещё лучше. Он всего три года занимается смешанными единоборствами», — написал Абдель-Азиз в своём «твиттере».

Чимаев уже долгое время пребывает в поиске соперника на следующую встречу. Сначала с ним отказался драться ветеран лиги Дэмьен Майя, потом от встречи с ним отказались Стивен Томпсон и экс-чемпион лиги Крис Уайдман.

Чимаев готов выступать как в полусреднем, так и в среднем дивизионе. Всего в UFC он провёл три поединка, неизменно досрочно побеждая. За три боя он пропустил от соперников только два удара и нанёс почти 200.