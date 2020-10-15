Кормье: верю, что Хабиб завершит карьеру непобеждённым. Он слишком предан своему делу

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье выразил уверенность, что чемпион промоушена в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов завершит карьеру непобеждённым.



«Я не знаю, сможет ли кто-нибудь победить Хабиба. Я уверен… верю, что он завершит карьеру непобеждённым. Никто не побьёт этого парня. Он слишком предан своему делу, чтобы его кто-то смог победить. Я просто не знаю, способен ли кто-то одолеть его прямо сейчас. Ни один легковес не должен чувствовать себя сильным, когда его схватит Хабиб», — приводит слова Кормье MMAJunkie.



В настоящее время Нурмагомедов находится в ОАЭ, где проводит тренировочный лагерь, готовясь к поединку с временным чемпионом UFC в лёгком весе Джастином Гэтжи. Бой Хабиб — Гэтжи состоится на «Бойцовском острове» в Абу-Даби 24 октября. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию титульного поединка Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи.

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