«Рен-ТВ» покажет бой Нурмагомедов — Гэтжи
Телеканал «Рен-ТВ» покажет титульный поединок с участием действующего чемпиона UFC в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова и временного чемпиона дивизиона американца Джастина Гэтжи. Напомним, бой Нурмагомедов — Гэтжи состоится на «Бойцовском острове» в Абу-Даби 24 октября.
Сообщается, что будет показан не только главный бой турнира UFC 254, но и поединки главного карда турнира.
Последним соперником Нурмагомедова был Дастин Порье. Российский спортсмен победил американца в поединке, состоявшемся в сентябре 2019 года. На его счету 28 побед в 28 боях в смешанных единоборствах. Гэтжи в мае победил Тони Фергюсона. На его счету 22 победы и 2 поражения в 24 боях в MMA.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Хабиб — Гэтжи.
Кормье назвал Гэтжи самым зрелищным бойцом и предупредил Хабиба об опасности
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