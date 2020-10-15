«Рен-ТВ» покажет бой Нурмагомедов — Гэтжи

Телеканал «Рен-ТВ» покажет титульный поединок с участием действующего чемпиона UFC в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова и временного чемпиона дивизиона американца Джастина Гэтжи. Напомним, бой Нурмагомедов — Гэтжи состоится на «Бойцовском острове» в Абу-Даби 24 октября.

Сообщается, что будет показан не только главный бой турнира UFC 254, но и поединки главного карда турнира.

Последним соперником Нурмагомедова был Дастин Порье. Российский спортсмен победил американца в поединке, состоявшемся в сентябре 2019 года. На его счету 28 побед в 28 боях в смешанных единоборствах. Гэтжи в мае победил Тони Фергюсона. На его счету 22 победы и 2 поражения в 24 боях в MMA.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Хабиб — Гэтжи.