Цзю: не вижу никаких возможностей у Лопеса, чтобы одержать победу над Ломаченко

Бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Костя Цзю поделился ожиданиями от поединка Василия Ломаченко и Теофимо Лопеса.
«Для Василия это точно бой года, думаю, что Ломаченко очень легко победит. Просто расправится с Лопесом. Сравнивать этот бой можно с каким угодно, главное, что этот бой интересен. Василий огромный молодец, всего достигает. Главное, что поможет Ломаченко победить, – тактика, которую он выберет, мастерство и опыт, который он приобрёл в любителях. Я не вижу никаких возможностей у Лопеса, чтобы одержать победу, но бой не будет в одну калитку. Единственное, что может сыграть Теофимо в плюс, – молодость, дерзость, желание и тот настрой, с которым он выйдет на бой», — сказал Цзю в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Встреча Василия Ломаченко и Теофимо Лопеса изначально должна была состояться весной 2020 года, однако пандемия коронавируса внесла коррективы в календарь боксёрских шоу, и схватку пришлось отложить. Поединок старались безуспешно организовать 19 сентября. В итоге было принято решение провести бой 17 октября.
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