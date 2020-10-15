Валуев: в размене Усик может проиграть Чисоре

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев поделился ожиданиями от поединка украинца Александра Усика и британца Дерека Чисоры. Ранее стало известно, что поединок Усик — Чисора состоится 31 октября.
«Бой Дерека и Александра ждали очень давно. Чисора очень хороший боксёр, который будет серьёзной проверкой для Александра. Не знаю в каком виде Дерек подойдёт к бою, но он очень опасный, не стоит с ним ввязываться в драку. В размене Усик может проиграть, думаю, что он будет стараться действовать позиционно», — сказал Николай Валуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
На счету 33-летнего Усика 17 побед (в том числе 13 нокаутом) в 17 боях. У 36-летнего Чисоры 32 победы (в том числе 23 нокаутом) и девять поражений.
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