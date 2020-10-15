Тищенко сравнил бой Ломаченко и Лопеса с поединком Хабиба и Конора

Двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко поделился ожиданиями от поединка Василия Ломаченко и Теофимо Лопеса.
«Бой года это или нет, зависит от того, как сложится сам поединок. Но это один из боёв, который претендует на такое звание, конечно. Ломаченко намного универсальнее, талантливее, техничнее и более думающий боксёр. Да и опыта у него предостаточно. Плюсы Лопеса в том, что весовая категория — его, он дольше находится в этом весе. Также ему можно приписать ударную мощь и габариты.
В плане раскрутки этот бой похож на поединок Хабиба и Конора, но и результат будет примерно такой же (смеётся)», — сказал Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Встреча Василия Ломаченко и Теофимо Лопеса изначально должна была состояться весной 2020 года, однако пандемия коронавируса внесла коррективы в календарь боксёрских шоу, и схватку пришлось отложить. Поединок старались безуспешно организовать 19 сентября. В итоге было принято решение провести бой 17 октября.
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