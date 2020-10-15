Чимаев: Тилл — боец не моего уровня, я его размажу
Боец UFC Хамзат Чимаев поделился мыслями о вызове на бой со стороны экс-претендента на титул Даррена Тилла. Швед с чеченскими корнями признался, что неплохо относится к нему, но отметил, что британец соперник не его уровня.
«Приятный парень. Но он не на моём уровне. Переведу его в партер и размажу. Говорил, что жду его. Пусть приезжает в Абу-Даби», — приводит слова Чимаева MMA Fighting.
Ранее Тилл заявлял, что, в случае победы в декабрьском бою над Джеком Херманссоном, будет готов встретиться с Хамзатом Чимаевым.
Последний испытывает серьёзные проблемы с подбором соперника. От встречи с ним отказались Дэмьен Майя, Крис Уайдман и Стивен Томпсон. Потенциальным соперником Хамзата называют Нила Мэгни.
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