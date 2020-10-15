Трояновский победил Гарридо на KOld Wars II Battle 2

В Минске завершился вечер профессионального бокса серии KOld Wars II Battle 2. В его главном событии встретились экс-чемпион мира в первом полусреднем весе ветеран российского бокса Эдуард Трояновский и француз Ренальдо Гарридо.
Первые раунды прошли с небольшим преимуществом Трояновского. В середине боя француз заметно прибавил и несколько раз серьёзно потряс Эдуарда. В заключительной трёхминутке бывший чемпион мира прибавил и забрал раунд.
По итогам десяти раундов судьи насчитали победу Трояновского — 97:94, 96:94 и 97:97. В других боях Эльнур Самедов нокаутировал Александра Подольского, а Аскар Жантурсунов в первой же трёхминутке остановил Руслана Родзивича.
KOld Wars II Battle 2. Результаты турнира
Эдуард Трояновский — Ренальд Гарридо — победа Трояновского решением большинства судей
Эльнур Самедов — Александр Подольский — победа Самедова техническим нокаутом в восьмом раунде
Аскар Жантурсунов — Руслан Родзивич — победа Жантурсунова нокаутом в первом раунде
Дмитрий Чудинов — Жермен Браун — победа Брауна единогласным решением судей
Жандос Кыдыралиев — Арсений Кобзев — победа Кыдыралиева техническим нокаутом во втором раунде
Евгений Долголевец — Владислав Баранов — победа Долголевца техническим нокаутом в первом раунде.
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