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Трояновский победил Гарридо на KOld Wars II Battle 2

Трояновский победил Гарридо на KOld Wars II Battle 2
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

В Минске завершился вечер профессионального бокса серии KOld Wars II Battle 2. В его главном событии встретились экс-чемпион мира в первом полусреднем весе ветеран российского бокса Эдуард Трояновский и француз Ренальдо Гарридо.

Первые раунды прошли с небольшим преимуществом Трояновского. В середине боя француз заметно прибавил и несколько раз серьёзно потряс Эдуарда. В заключительной трёхминутке бывший чемпион мира прибавил и забрал раунд.

По итогам десяти раундов судьи насчитали победу Трояновского — 97:94, 96:94 и 97:97. В других боях Эльнур Самедов нокаутировал Александра Подольского, а Аскар Жантурсунов в первой же трёхминутке остановил Руслана Родзивича.

KOld Wars II Battle 2. Результаты турнира

Эдуард Трояновский — Ренальд Гарридо — победа Трояновского решением большинства судей
Эльнур Самедов — Александр Подольский — победа Самедова техническим нокаутом в восьмом раунде
Аскар Жантурсунов — Руслан Родзивич — победа Жантурсунова нокаутом в первом раунде
Дмитрий Чудинов — Жермен Браун — победа Брауна единогласным решением судей
Жандос Кыдыралиев — Арсений Кобзев — победа Кыдыралиева техническим нокаутом во втором раунде
Евгений Долголевец — Владислав Баранов — победа Долголевца техническим нокаутом в первом раунде.

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