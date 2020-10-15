Порье рассказал, на что потратит пожертвование, обещанное Макгрегором

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Дастин Порье рассказал, на что потратит $ 0,5 млн пожертвования, обещанные экс-чемпионом лиги в двух весовых категориях Конором Макгрегором.
«Если он сказал, что пожертвует, думаю, он это сделает. Это деньги от виски, так что это для него не такая большая сумма. Наша цель — открыть большой зал, где будут занятия по смешанным единоборствам, боксу, джиу-джитсу. Мы просто вытащим детей с улиц. Дадим им место для тренировок. Дадим им возможность. Смешанные единоборства изменили мою жизнь. Говорю не только о деньгах, но об уважении», — сказал Порье в интервью, фрагмент которого размещён на странице ESPN MMA в «Твиттере».
Напомним, Макгрегор и Порье договорились о схватке вне UFC, которая должна была носить благотворительный характер. Позже они пришли к согласию подраться в промоушене, но ирландец всё равно пообещал внести пожертвование в фонд Порье в размере $ 500 тыс.
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