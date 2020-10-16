Бывший соперник Поветкина готов провести бой с Фьюри бесплатно

Бывший претендент на титул чемпиона мира в первом тяжёлом весе Майкл Хантер, известный также по поединку с Александром Поветкиным, готов бесплатно провести поединок с чемпионом мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри.

Вместе с тем американец полагает, что Фьюри откажется от такого варианта, и выберет более простого соперника.

«Я бы подрался с ни и бесплатно. Готов драться абсолютно бесплатно. Они могут сэкономить очень много, но они не станут со мной драться. Мне кажется, я несу для них большую угрозу, чем Уайлдер. Уверен, что они выберут более мягкого соперника. Это будет Агит Кабайел или Эфе Аджагба. Всё потому, что Фьюри будет с ними проще», — приводит слова Хантера Boxingnews24.

Ожидается, что Тайсон Фьюри проведёт следующий поединок в декабре 2020 года.