Артём Дзюба поддержал Александра Волкова перед боем на турнире UFC 254

Нападающий сборной России по футболу и санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба выступил со словами поддержки 31-летнему российскому бойцу UFC Александру Волкову в преддверии поединка с Уолтом Харрисом на турнире UFC 254.

«Привет! Меня зовут Артём Дзюба. Саша Волков будет драться на «Бойцовском острове» на турнире UFC 254. Болеем за Сашу и за всех наших. Остров — наш!» — сказал Дзюба в опубликованном видеоролике в «инстаграме» UFC Russia.

Публикация доступна в «инстаграме» UFC Russia. Права на видео принадлежат UFC.

31-летний Волков выступает в смешанных единоборствах с 2009 года. Первый поединок в UFC российский спортсмен провёл в 2016 году. В последнем бою, состоявшемся в июне 2020 года, он проиграл американцу Кёртису Блейдсу единогласным решением судей. Всего на счету Волкова 39 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 31 победу (в том числе 20 нокаутом) и потерпел восемь поражений.



Поединок Волкова и Харриса состоится 24 октября на турнире UFC 254 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ). Россиянин выступит в андеркарде титульного боя в лёгком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи.