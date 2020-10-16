Нурмагомедов проиграл дуэль взглядов Тухугову. Видео

Действующий чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов проиграл импровизированную дуэль взглядов своему товарищу по тренировкам Зубайре Тухугову, который также выступает в UFC. Соответствующее видео появилось в «инстаграме» тренера Хавьера Мендеса, который помогает Нурмагомедову готовиться к бою с Джастином Гэтжи.

В соответствии с условиями дуэли, тот боец, который первым рассмеётся, будет признан проигравшим. Нурмагомедов потерпел поражение.

Последним соперником Нурмагомедова был Дастин Порье. Российский спортсмен победил американца в поединке, состоявшемся в сентябре 2019 года. На его счету 28 побед в 28 боях в смешанных единоборствах. Гэтжи в мае победил Тони Фергюсона. На его счету 22 победы и 2 поражения в 24 боях в MMA.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию титульного поединка Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи.