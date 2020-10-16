Нурмагомедов проиграл дуэль взглядов Тухугову. Видео

Действующий чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов проиграл импровизированную дуэль взглядов своему товарищу по тренировкам Зубайре Тухугову, который также выступает в UFC. Соответствующее видео появилось в «инстаграме» тренера Хавьера Мендеса, который помогает Нурмагомедову готовиться к бою с Джастином Гэтжи.
В соответствии с условиями дуэли, тот боец, который первым рассмеётся, будет признан проигравшим. Нурмагомедов потерпел поражение.
Последним соперником Нурмагомедова был Дастин Порье. Российский спортсмен победил американца в поединке, состоявшемся в сентябре 2019 года. На его счету 28 побед в 28 боях в смешанных единоборствах. Гэтжи в мае победил Тони Фергюсона. На его счету 22 победы и 2 поражения в 24 боях в MMA.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию титульного поединка Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи.
- 16 октября 2020
-
10:11
-
09:40
-
09:36
-
09:00
-
06:45
-
04:15
-
00:51
-
00:44
- 15 октября 2020
-
23:54
-
22:24
-
21:41
-
21:34
-
20:40
-
20:38
-
19:50
-
19:47
-
19:05
-
18:04
-
17:26
-
16:47
-
16:46
-
16:04
-
15:53
-
15:05
-
14:03
-
14:01
-
13:01
-
12:31
-
12:22
-
11:40
-
11:00
-
10:59
-
10:32
-
10:17
-
09:58