Макгрегор – о бое с Порье: приближается очередной раз, когда Дастина изваляют в пыли

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор опубликовал в «Инстаграме» афишу боя с Дастином Порье, запланированного на 23 января, язвительно отозвавшись о своём оппоненте.



«Приближается очередной раз, когда Дастина изваляют в пыли», — написал рядом с афишей ирландский боец.

Фото доступно на странице Конора Макгрегора в «Инстаграме».

Первый бой Макгрегор — Порье состоялся 27 сентября 2014 года и завершился победой ирландца нокаутом.



Свой первый поединок в смешанных единоборствах Макгрегор провёл в 2008 году. Последний бой 32-летний спортсмен провёл в январе 2020 года, нокаутировав Дональда Серроне за 40 секунд. На его счету 26 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 22 победы и потерпел 4 поражения.