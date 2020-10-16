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Макгрегор – о бое с Порье: приближается очередной раз, когда Дастина изваляют в пыли

Макгрегор – о бое с Порье: приближается очередной раз, когда Дастина изваляют в пыли
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор опубликовал в «Инстаграме» афишу боя с Дастином Порье, запланированного на 23 января, язвительно отозвавшись о своём оппоненте.

«Приближается очередной раз, когда Дастина изваляют в пыли», — написал рядом с афишей ирландский боец.

Фото доступно на странице Конора Макгрегора в «Инстаграме».

Первый бой Макгрегор — Порье состоялся 27 сентября 2014 года и завершился победой ирландца нокаутом.

Свой первый поединок в смешанных единоборствах Макгрегор провёл в 2008 году. Последний бой 32-летний спортсмен провёл в январе 2020 года, нокаутировав Дональда Серроне за 40 секунд. На его счету 26 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 22 победы и потерпел 4 поражения.

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