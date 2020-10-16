UFC Fight Island 6: полный кард турнира с главным боем Ортега — Корейский Зомби

17 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Island 6. В главном событии вечера сразятся Брайан Ортега и Чан Сун Джун, более известный как Корейский Зомби. В соглавном событии сойдутся Кэтлин Чукагян и Джессика Андраде. В предварительном карде россиянин Максим Гришин сразится с соотечественником Гаджимурадом Антигуловым. Предлагаем вашему вниманию полный кард турнира.

Основной кард

Полулёгкий вес: Брайан Ортега – Корейский Зомби

Тяжёлый вес: Сирил Гейн – Анте Делия

Женщины, наилегчайший вес: Кэтлин Чукагян – Джессика Андраде

Полутяжёлый вес: Джим Крут – Модестас Букаускас

Полулёгкий вес: Томас Алмейда – Джонатан Мартинес.

Предварительный кард

Лёгкий вес: Матеуш Гэмрот – Гурам Кутателадзе

Женщины, наилегчайший вес: Джиллиан Робертсон – Полиана Ботельо

Полусредний вес: Клаудио Силва – Джеймс Краус

Средний вес: Чжун Ен Парк – Джон Филлипс

Лёгкий вес: Джейми Малларки – Фарес Зиам

Полутяжёлый вес: Гаджимурад Антигулов – Максим Гришин

Легчайший вес: Саид Нурмагомедов – Марк Стригл.