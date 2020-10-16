UFC Fight Island 6: полный кард турнира с главным боем Ортега — Корейский Зомби

17 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Island 6. В главном событии вечера сразятся Брайан Ортега и Чан Сун Джун, более известный как Корейский Зомби. В соглавном событии сойдутся Кэтлин Чукагян и Джессика Андраде. В предварительном карде россиянин Максим Гришин сразится с соотечественником Гаджимурадом Антигуловым. Предлагаем вашему вниманию полный кард турнира.
Основной кард
Полулёгкий вес: Брайан Ортега – Корейский Зомби
Тяжёлый вес: Сирил Гейн – Анте Делия
Женщины, наилегчайший вес: Кэтлин Чукагян – Джессика Андраде
Полутяжёлый вес: Джим Крут – Модестас Букаускас
Полулёгкий вес: Томас Алмейда – Джонатан Мартинес.
Предварительный кард
Лёгкий вес: Матеуш Гэмрот – Гурам Кутателадзе
Женщины, наилегчайший вес: Джиллиан Робертсон – Полиана Ботельо
Полусредний вес: Клаудио Силва – Джеймс Краус
Средний вес: Чжун Ен Парк – Джон Филлипс
Лёгкий вес: Джейми Малларки – Фарес Зиам
Полутяжёлый вес: Гаджимурад Антигулов – Максим Гришин
Легчайший вес: Саид Нурмагомедов – Марк Стригл.
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