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Известный голливудский актёр — Макгрегору: скучно! Подерись с Хабибом

Известный голливудский актёр — Макгрегору: скучно! Подерись с Хабибом
Бокс/ММА / UFC 0

Известный американский актёр Майкл Рапапорт обратился к бывшему чемпиону UFC в двух весовых категориях Конору Макгрегору, после того как тот выложил афишу поединка с Дастином Порье. Актёр заявил, что бой Макгрегор — Порье — это скучно и что лучше бы ему провести матч-реванш с Хабибом Нурмагомедовым.

«Скучно! Подерись с Хабибом», — написал Рапапорт в комментариях к соответствующему посту Макгрегора в «Инстаграме».

Фото: https://www.instagram.com/thenotoriousmma/?hl=ru

Напомним, первый бой Макгрегор — Порье состоялся 27 сентября 2014 года и завершился победой ирландца нокаутом.

Первый поединок в смешанных единоборствах Макгрегор провёл в 2008 году. Последний бой 32-летний спортсмен провёл в январе 2020 года, нокаутировав Дональда Серроне за 40 секунд. На его счету 26 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 22 победы и потерпел 4 поражения.

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