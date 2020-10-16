Известный голливудский актёр — Макгрегору: скучно! Подерись с Хабибом

Известный американский актёр Майкл Рапапорт обратился к бывшему чемпиону UFC в двух весовых категориях Конору Макгрегору, после того как тот выложил афишу поединка с Дастином Порье. Актёр заявил, что бой Макгрегор — Порье — это скучно и что лучше бы ему провести матч-реванш с Хабибом Нурмагомедовым.
«Скучно! Подерись с Хабибом», — написал Рапапорт в комментариях к соответствующему посту Макгрегора в «Инстаграме».
Фото: https://www.instagram.com/thenotoriousmma/?hl=ru
Напомним, первый бой Макгрегор — Порье состоялся 27 сентября 2014 года и завершился победой ирландца нокаутом.
Первый поединок в смешанных единоборствах Макгрегор провёл в 2008 году. Последний бой 32-летний спортсмен провёл в январе 2020 года, нокаутировав Дональда Серроне за 40 секунд. На его счету 26 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 22 победы и потерпел 4 поражения.
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