Тренер Хабиба: ставлю Гэтжи вторым по опасности соперником после Конора

Тренер российского чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес в интервью Submission Radio порассуждал о предстоящем бое своего подопечного с Джастином Гэтжи.
«Сейчас я ставлю Гэтжи вторым по опасности соперником. Но он вполне может стать первым номером. Я ставлю его вторым после Конора, но могу и ошибаться. Посмотрим. Если мы не сможем повалить его на землю, нам придётся драться. Я предвижу, что нам предстоит драка, потому что, если я этого не предвижу, а это действительно произойдет, нас поймают. Так что я учитываю, что мы не сможем его повалить тейкдауном, и мы должны будем драться в стойке. Я надеюсь, что этого не случится, что мы сможем сделать тейкдаун, но мы должны быть готовы к тому, что этого не произойдёт.
Думаю, Конор — лучший ударник в лёгком весе. Гэтжи своей борьбой создает большие проблемы. Он это действительно любит. Он сильный и смелый и идёт в драку. Он не собирается убегать от вас.
У Гэтжи вполне может быть лучшая защита от тейкдаунов. У него борцовское прошлое. Но не забывайте, что это ММА. Тут есть много вариантов для тейкдаунов. У него есть преимущество в этом. Наше преимущество в том, что это не чистая борьба. Это ММА, где можно сделать многое, просто удачно пробив в нужную точку. Однако повторюсь, у Гэтжи хорошая подготовка», — рассказал Мендес.
Бой Хабиб — Гэтжи состоится на «Бойцовском острове» в Абу-Даби 24 октября. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию титульного поединка Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи.
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