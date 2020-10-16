Гэтжи: попытаюсь разбить Хабибу лицо. Обещаю
Американский боец смешанных единоборств Джастин Гэтжи заявил, что попытается разбить лицо действующему чемпиону UFC в лёгкой весовой категории Хабибу Нурмагомедову. Напомним, поединок Нурмагомедова и Гэтжи состоится на «Бойцовском острове» в Абу-Даби 24 октября.
Гэтжи спросили, каков его план на бой с Хабибом.
«Я выйду и попытаюсь разбить ему лицо. Обещаю.
Ставки высоки. Этот бой может изменить мою жизнь. Я готов, и можно ставить последний доллар, что я не буду действовать как [нецензурное выражение]», — приводит его слова TMZ.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию титульного поединка Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи.
Ранее бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье предупредил Хабиба об опасности, которая исходит от Гэтжи.
Кормье назвал Гэтжи самым зрелищным бойцом и предупредил Хабиба об опасности
- 16 октября 2020
-
15:01
-
14:30
-
14:19
-
14:07
-
14:01
-
13:16
-
12:59
-
11:59
-
11:33
-
11:00
-
10:51
-
10:11
-
09:40
-
09:36
-
09:00
-
06:45
-
04:15
-
00:51
-
00:44
- 15 октября 2020
-
23:54
-
22:24
-
21:41
-
21:34
-
20:40
-
20:38
-
19:50
-
19:47
-
19:05
-
18:04
-
17:26
-
16:47
-
16:46
-
16:04
-
15:53
-
15:05
Партнерский контент