Гэтжи: попытаюсь разбить Хабибу лицо. Обещаю

Американский боец смешанных единоборств Джастин Гэтжи заявил, что попытается разбить лицо действующему чемпиону UFC в лёгкой весовой категории Хабибу Нурмагомедову. Напомним, поединок Нурмагомедова и Гэтжи состоится на «Бойцовском острове» в Абу-Даби 24 октября.

Гэтжи спросили, каков его план на бой с Хабибом.

«Я выйду и попытаюсь разбить ему лицо. Обещаю.

Ставки высоки. Этот бой может изменить мою жизнь. Я готов, и можно ставить последний доллар, что я не буду действовать как [нецензурное выражение]», — приводит его слова TMZ.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию титульного поединка Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи.

Ранее бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье предупредил Хабиба об опасности, которая исходит от Гэтжи.